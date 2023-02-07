ФСБ раскрыла ячейки исламистов в Москве и Красноярске

Сотрудники ФСБ раскрыли и разгромили две ячейки исламистов из террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» , которые занимались вербовкой сторонников для отправки в Сирию , сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ.

«Установлено, что члены ячейки осуществляли вербовку и переправку рекрутов в зоны боевых действий, финансирование членов террористической структуры, находящихся в Сирийской Арабской Республике, а также призывы к совершению преступлений террористического характера», — указано в сообщении.

В ФСБ добавили, что в ходе спецоперации были задержаны четыре человека, в том числе один из главарей и рядовые члены террористической организации.