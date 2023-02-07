ФСБ раскрыла ячейки исламистов в Москве и Красноярске

Сотрудники ФСБ раскрыли и разгромили две ячейки исламистов из террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад», которые занимались вербовкой сторонников для отправки в Сирию, сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ.
«Установлено, что члены ячейки осуществляли вербовку и переправку рекрутов в зоны боевых действий, финансирование членов террористической структуры, находящихся в Сирийской Арабской Республике, а также призывы к совершению преступлений террористического характера», — указано в сообщении.
В ФСБ добавили, что в ходе спецоперации были задержаны четыре человека, в том числе один из главарей и рядовые члены террористической организации.
Ранее киевский районный суд Симферополя арестовал трех из шести участников ячейки международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация запрещена в России).
24 января ФСБ сообщила о разгроме ячейки «Хизб-ут-Тахрир» в Крыму.