Петербургский школьник выпал с восьмого этажа и выжил

15-летний подросток выжил после падения с восьмого этажа в Красносельском районе Санкт-Петербурга . Об этом во вторник, 7 февраля, со ссылкой на собственный источник сообщает 78.ru.

Инцидент произошел накануне вечером, 6 февраля, у одного из жилых домов на улице Партизана Германа. Известно, что подросток упал с восьмого этажа на козырек парадной. Пострадавшего госпитализировали с кататравмой — травматическим повреждением органов и структур тела из-за падения с высоты — косым переломом плеча со смещением, переломом двух позвонков, переломом седалищной кости, крестца, копчика со смещением, ушибом легкого с двух сторон, ушибом головного мозга тяжелой степени.