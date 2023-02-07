СМИ: россиянин погиб в результате землетрясения в Турции

Гражданин России погиб в результате землетрясения в Турции. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на собственный источник.

Личность погибшего пока не раскрывается.

Напомним, что 6 февраля на территории Турции, Сирии и Ливана произошло несколько землетрясений магнитудой 7,4 балла. Подземными толчками было разрушено почти три тысячи зданий. Президент Турции Тайип Эрдоган заявлял, что эта катастрофа стала крупнейшим стихийным бедствием в стране с 1939 года. В стране объявлен семидневный траур, приспущены государственные флаги.