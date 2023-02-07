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53 минуты назад

СМИ: россиянин погиб в результате землетрясения в Турции

Никита Бородкин

Гражданин России погиб в результате землетрясения в Турции. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на собственный источник.

Личность погибшего пока не раскрывается.

Напомним, что 6 февраля на территории Турции, Сирии и Ливана произошло несколько землетрясений магнитудой 7,4 балла. Подземными толчками было разрушено почти три тысячи зданий. Президент Турции Тайип Эрдоган заявлял, что эта катастрофа стала крупнейшим стихийным бедствием в стране с 1939 года. В стране объявлен семидневный траур, приспущены государственные флаги.

По последней информации, в Турции при стихийном бедствии погибли 3381 человек, почти 20,5 тысяч пострадали. В Сирии число жертв землетрясения превысило 700 жителей, травмы получили более 1430.

Происшествия,Видео,землетрясение,
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