СМИ: россиянин погиб в результате землетрясения в Турции

Гражданин России погиб в результате землетрясения в Турции. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на собственный источник.
Личность погибшего пока не раскрывается.
Напомним, что 6 февраля на территории Турции, Сирии и Ливана произошло несколько землетрясений магнитудой 7,4 балла. Подземными толчками было разрушено почти три тысячи зданий. Президент Турции Тайип Эрдоган заявлял, что эта катастрофа стала крупнейшим стихийным бедствием в стране с 1939 года. В стране объявлен семидневный траур, приспущены государственные флаги.
По последней информации, в Турции при стихийном бедствии погибли 3381 человек, почти 20,5 тысяч пострадали. В Сирии число жертв землетрясения превысило 700 жителей, травмы получили более 1430.