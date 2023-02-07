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2 часа назад

Жительницу Копейска оштрафовали за утаивание факта причастности зятя к терроризму в Сирии

ТАССиещё 2

Суд в Челябинской области признал жительницу Копейска виновной в том, что она утаила от правоохранительных органов факты причастности ее зятя к деятельности в Сирии межрегиональной террористической организации. Ей назначено наказание в виде штрафа на 60 тыс. рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе управления ФСБ России по региону.

Жительница Копейска скрыла причастность зятя к экстремизму
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Центральный районный суд Челябинска признал жительницу Копейска виновной по ст. 205.6 ("Несообщение о преступлении") УК РФ. Она не сообщила в правоохранительные органы известные ей сведения о совершении родственником преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.5 ("Участие в деятельности террористической организации") УК РФ. Ей назначен судебный штраф в сумме 60 тыс. рублей", - сказали в пресс-службе.

В управлении рассказали, что зять женщины вступил в запрещенную террористическую организацию "Исламское государство", уехав в Сирию вместе с женой. В 2020 году сотрудники УФСБ установили его причастность к деятельности организации.

Происшествия,ФСБ,Исламское государство,
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