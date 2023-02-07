Жительница Копейска скрыла причастность зятя к экстремизму

Суд в Челябинской области признал жительницу Копейска виновной в том, что она утаила от правоохранительных органов факты причастности ее зятя к деятельности в Сирии межрегиональной террористической организации. Ей назначено наказание в виде штрафа на 60 тыс. рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе управления ФСБ России по региону.
"Центральный районный суд Челябинска признал жительницу Копейска виновной по ст. 205.6 ("Несообщение о преступлении") УК РФ. Она не сообщила в правоохранительные органы известные ей сведения о совершении родственником преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.5 ("Участие в деятельности террористической организации") УК РФ. Ей назначен судебный штраф в сумме 60 тыс. рублей", - сказали в пресс-службе.
В управлении рассказали, что зять женщины вступил в запрещенную террористическую организацию "Исламское государство", уехав в Сирию вместе с женой. В 2020 году сотрудники УФСБ установили его причастность к деятельности организации.