Жительница Копейска скрыла причастность зятя к экстремизму

Суд в Челябинской области признал жительницу Копейска виновной в том, что она утаила от правоохранительных органов факты причастности ее зятя к деятельности в Сирии межрегиональной террористической организации. Ей назначено наказание в виде штрафа на 60 тыс. рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе управления ФСБ России по региону.