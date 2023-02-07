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18 минут назад

Снежный шторм обрушился на Турцию

Мария Иванова

Снегопад, продолжающийся в Стамбуле с перерывами в течение двух дней, превратился в мощный снежный шторм утром 7 февраля. Об этом сообщает NTV.

Снежный шторм обрушился на Турцию
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Из-за сильного снегопада на анатолийской стороне холм Чамлыджа и высокие части Бейкоза оказались покрыты снегом.

На дорогах Стамбула образовались пробки из-за мокрого снега и льда, на некоторых улицах движение было полностью остановлено.

Губернатор Стамбула Али Ерликая призвал горожан не выходить на улицу без необходимости и пользоваться общественным транспортом.

В ночь на 6 февраля землетрясение магнитудой 7,4 произошло на юге Турции. Оно ощущалось в соседних провинциях и в Сирии (чуть меньше - на Кипре, в Ливане и Ираке). Еще одно землетрясение магнитудой 7,7 зафиксировали днем 6 февраля в центральной части Турции.

Жертвами землетрясений в Турции и Сирии стали тысячи человек, количество пострадавших в обеих странах превысило 20 тысяч.

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