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32 минуты назад

У задержанных участников криминальной сходки в Мытищах изъяли оружие

Деловая газета "Взгляд"иещё 6

В ресторане «Гранада» в подмосковных Мытищах задержаны более 50 участников криминальной сходки, изъяты оружие и запрещенное вещество.

У задержанных участников криминальной сходки в Мытищах изъяли оружие
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Во время сходки криминальных авторитетов в ресторане «Гранада» полицией были задержаны 52 человека, среди которых есть выходцы из Азербайджана, Армении и Таджикистана, передает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

Всех задержанных проверяют на причастность к преступлениям в России, а иностранцев также на законность пребывания на российской территории. Во время досмотра у участников криминальной сходки изъяли телефоны, пистолеты и карабин «Сайга». Кроме того, обнаружено и изъято неустановленное вещество, предположительно, наркотик.

Ранее в Калининградской области задержали «положенца», выполнявшего роль наместника криминальных руководителей в регионе.

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