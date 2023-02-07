По последним данным, жертвами землетрясения в Турции стали 3 381 человек, ранены 20 436. Об этом заявил глава турецкого Управления по ЧС (AFAD) Юнус Сезар, пишет агентство «Анадолу».

В свою очередь вице-президент Турции Фуат Октай отметил, что в общей сложности из-под завалов удалось извлечь живыми 7 840 человек.

По его словам, в общежитиях, университетах и приютах размещены 338 000 человек, которые оказались в зоне бедствия.