По последним данным, жертвами землетрясения в Турции стали 3 381 человек, ранены 20 436. Об этом заявил глава турецкого Управления по ЧС (AFAD) Юнус Сезар, пишет агентство «Анадолу».
В свою очередь вице-президент Турции Фуат Октай отметил, что в общей сложности из-под завалов удалось извлечь живыми 7 840 человек.
По его словам, в общежитиях, университетах и приютах размещены 338 000 человек, которые оказались в зоне бедствия.
6 февраля на территории Турции, Сирии и Ливана произошло несколько землетрясений магнитудой 7.4 балла. Подземными толчками было разрушено около 2834 зданий. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что эта катастрофа стала крупнейшим стихийным бедствием в стране с 1939 года. Власти Турции объявили общенациональный траур.