Не менее 20 боевиков ИГИЛ сбежали из тюрьмы в Сирии после землетрясения

Не менее 20 заключенных, которых подозревают в принадлежности к террористической организации ИГИЛ, сбежали из тюрьмы после землетрясения в Сирии, сообщает ТАСС.

Фото: Ghaith Alsayed/AP Ghaith Alsayed/AP

По данным агентства, заключенные содержались в тюрьме возле города Раджу у турецкой границы. Всего в тюрьме находятся около 2 тысяч заключенных, из них 1,3 тысячи могут быть боевиками ИГИЛ.

В результате землетрясения здание тюрьмы было повреждено. Заключенные подняли бунт и захватили часть учреждения.

Ранее сообщалось, что в Центральной части Турции произошло новое землетрясение магнитудой 5,6. Эпицентр подземных толчков находился в пяти километрах от района Гёльбаши.

По последним данным, в результате смертоносного землетрясения в Турции 2379 человек погибли, 14483 человека получили ранения, 7340 удалось спасти из-под завалов.