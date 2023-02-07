В Китае зафиксировали еще одно землетрясение

Сеть сейсмологических станций Казахстана зафиксировала во вторник землетрясение магнитудой 4,2 на территории Китая. Об этом сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция казахстанского министерства по чрезвычайным ситуациям.

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По ее данным, подземный толчок был зафиксирован в 12:28 по времени Астаны (09:28 мск). Эпицентр стихии находился в 613 км на юго-восток от Алма-Аты на территории Китая. Очаг залегал на глубине 10 км.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.