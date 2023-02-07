Российские спасатели приступили к работе в Турции

Российские спасатели прибыли в Турцию и уже приступили к работе. В зоне эпицентра землетрясения они будут работать круглосуточно, передает «МИР 24».

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В составе группировки семь кинологических расчетов и более 100 специалистов аэромобильного отряда «Центроспас» и Центра «Лидер». Также в зоне катастрофы развернут мобильный госпиталь. Россияне привезли и новейшее оборудование: эндоскопы, георадары, тепловизоры, акустические приборы для поиска людей на глубине до четырех с половиной метров.