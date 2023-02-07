Российские спасатели приступили к работе в Турции

Российские спасатели прибыли в Турцию и уже приступили к работе. В зоне эпицентра землетрясения они будут работать круглосуточно, передает «МИР 24».
В составе группировки семь кинологических расчетов и более 100 специалистов аэромобильного отряда «Центроспас» и Центра «Лидер». Также в зоне катастрофы развернут мобильный госпиталь. Россияне привезли и новейшее оборудование: эндоскопы, георадары, тепловизоры, акустические приборы для поиска людей на глубине до четырех с половиной метров.
А в Сирии разбирать завалы, искать раненых и погибших помогают российские военные. Сформированы десять сводных отрядов, всего 300 человек, задействованы 60 единиц техники. Россияне также развернули шесть пунктов выдачи гуманитарной помощи – продуктовых наборов и предметов первой необходимости.