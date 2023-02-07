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1 час назад

Российские спасатели приступили к работе в Турции

Мир24

Российские спасатели прибыли в Турцию и уже приступили к работе. В зоне эпицентра землетрясения они будут работать круглосуточно, передает «МИР 24».

Российские спасатели приступили к работе в Турции
Фото: ТАССТАСС

В составе группировки семь кинологических расчетов и более 100 специалистов аэромобильного отряда «Центроспас» и Центра «Лидер». Также в зоне катастрофы развернут мобильный госпиталь. Россияне привезли и новейшее оборудование: эндоскопы, георадары, тепловизоры, акустические приборы для поиска людей на глубине до четырех с половиной метров.

А в Сирии разбирать завалы, искать раненых и погибших помогают российские военные. Сформированы десять сводных отрядов, всего 300 человек, задействованы 60 единиц техники. Россияне также развернули шесть пунктов выдачи гуманитарной помощи – продуктовых наборов и предметов первой необходимости.

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