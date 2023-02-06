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15 минут назад

Ребенок родился под завалами в сирийском Алеппо

Lenta.ru

6 февраля в сирийском Алеппо под завалами после землетрясения родился ребенок. Спасти маму не удалось, она скончалась сразу после родов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

На попавших в сеть кадрах видно, как спасатели выносят малыша из груды обломков. Видимых повреждений на теле новорожденного нет. В настоящее время подробности его состояния не приводятся.

По последним данным, жертвами землетрясения в Сирии стали 593 человека, пострадали более 1,4 тысячи. В Турции число погибших выросло до 1762 человек, ранения получили более 12 тысяч человек.

Толчки магнитудой 7,8 — сильнейшие на территории страны с 1939 года — начались ранним утром 6 февраля. Спустя несколько часов в центральной части Турции зафиксировали еще одно землетрясение магнитудой 7,7.

Президент России Владимир Путин распорядился помочь властям пострадавших стран. Первый самолет с российскими спасателями уже вылетел в Турцию. За ним последуют еще два. В Сирию планируется направить один борт. Всего в спасательных операциях будут задействованы сто специалистов.

Происшествия,Видео,Владимир Путин,
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