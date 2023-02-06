Ребенок родился под завалами в сирийском Алеппо

6 февраля в сирийском Алеппо под завалами после землетрясения родился ребенок. Спасти маму не удалось, она скончалась сразу после родов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

На попавших в сеть кадрах видно, как спасатели выносят малыша из груды обломков. Видимых повреждений на теле новорожденного нет. В настоящее время подробности его состояния не приводятся.

По последним данным, жертвами землетрясения в Сирии стали 593 человека, пострадали более 1,4 тысячи. В Турции число погибших выросло до 1762 человек, ранения получили более 12 тысяч человек.

Толчки магнитудой 7,8 — сильнейшие на территории страны с 1939 года — начались ранним утром 6 февраля. Спустя несколько часов в центральной части Турции зафиксировали еще одно землетрясение магнитудой 7,7.