Число жертв землетрясения в Турции выросло

Глава Минздрава Турции Фахреддин Коджа заявил, что число погибших в землетрясении превысило 1600 человек, теперь речь идет о 1651 жертве. Цитату приводит Reuters.

По данным агентства, в Сирии и в Турции вместе погибли 2,6 тысячи человек.

Толчки магнитудой 7,8 — сильнейшие на территории страны с 1939 года — начались в 4 утра. Спустя несколько часов в центральной части Турции зафиксировали еще одно землетрясение магнитудой 7,7. Подземные толчки ощущались и в Багдаде — столице Ирака. Сейчас там находится с визитом министр иностранных дел России Сергей Лавров вместе со своей делегацией.