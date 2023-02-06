Москвич признался в убийстве своих родителей

В Москве на Ленинском проспекте были обнаружены тела убитых пенсионеров. Выяснилось, что к убийству оказался причастен их сын, пишет РЕН ТВ со ссылкой на СК РФ.

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В ведомстве сообщили, что в квартире на Ленинском проспекте были обнаружены два трупа с признаками насильственной смерти. На телах пенсионеров были множественные ножевые ранения.

Следователям удалось выяснить, что к убийству пожилых мужчины и женщины был причастен их сын. В ходе допроса он полностью признал свою вину. По его словам, он пошел на преступление из-за длительных разногласий с родителями.

Уточняется, что в отношении мужчины следствие возбудило уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ. Расследование продолжается, специалисты устанавливают детали произошедшего.