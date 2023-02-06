В турецком порту Искендерун после землетрясения вспыхнул cильный пожар
В порту Искендерун на юге Турции после землетрясения вспыхнул сильный пожар. Загорелись грузовые контейнеры. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Sabah.
о данным издания, сильные подземные толчки привели к тому, что часть контейнеров перевернулась. Десятки из них загорелись. Над портом на много метров поднимается черный густой дым.
К тушению пожара подключились портовые и муниципальные службы.
Напомним, что в понедельник, 6 февраля, на юго-востоке Турции произошло землетрясение. По предварительным данным, жертвами ЧП стали свыше 1500 человек.