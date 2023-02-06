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19 минут назад

Сильный пожар начался в порту Искендерун в Турции после землетрясения

Илья Родин

В турецком порту Искендерун после землетрясения вспыхнул cильный пожар

В порту Искендерун на юге Турции после землетрясения вспыхнул сильный пожар. Загорелись грузовые контейнеры. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Sabah.

Страх и паника: землетрясение в Турции на кадрах очевидцев

о данным издания, сильные подземные толчки привели к тому, что часть контейнеров перевернулась. Десятки из них загорелись. Над портом на много метров поднимается черный густой дым.

К тушению пожара подключились портовые и муниципальные службы.

Напомним, что в понедельник, 6 февраля, на юго-востоке Турции произошло землетрясение. По предварительным данным, жертвами ЧП стали свыше 1500 человек.

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