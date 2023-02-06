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28 минут назад

МЧС России подготовило два самолета со спасателями для помощи Турции

Елена Прошина

В пресс-службе МЧС России заявили, что ведомство подготовило два самолёта Ил-76 со спасателями на борту для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения в Турции. Об этом сообщает РИА «Новости».

МЧС России подготовило два самолета со спасателями для помощи Турции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«МЧС России готово направить спасателей в Турецкую Республику для оказания помощи в ликвидации последствий разрушительного землетрясения, произошедшего сегодня ночью в провинции Газиантеп», – сообщает источник.

Уточняется, что помимо самолётов отправиться в Турцию готовы 100 специалистов аэромобильного отряда МЧС «Центроспас», а также Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер».

Глава ведомства Александр Куренков добавил, что МЧС РФ всегда готово оказать необходимую помощь союзной стране, которая попала в сложную ситуацию. По его словам, специалисты МЧС имеют оборудование и «колоссальный опыт чрезвычайного гуманитарного реагирования», которые необходимы для ликвидации последствий природных катастроф.

Ранее стало известно, что количество жертв землетрясения в Турции выросло до 1121 человек, ещё 7634 получили ранения.

Происшествия,Александр Куренков,МЧС России,
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