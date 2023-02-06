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57 минут назад

Шойгу отдал приказ о ликвидации последствий землетрясения в Сирии

Lenta.ru

Глава Минобороны России Сергей Шойгу отдал приказ о помощи Сирийской Арабской Республике (САР) в ликвидации последствий землетрясения и оказании помощи пострадавшим. Об этом сообщает пресс-служба российского оборонного ведомства.

Шойгу отдал приказ о ликвидации последствий землетрясения в Сирии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сформированы 10 сводных отрядов из числа военнослужащих группировки Вооруженных Сил Российской Федерации в САР, которые приступили к выполнению задач по разбору завалов, поиску пострадавших и оказанию им медицинской помощи», — заявили в Минобороны.

Отмечается, что к работам привлечены более 300 военнослужащих и 60 единиц военной и специальной техники. Кроме того, группировка российских войск в Сирии развернула пункты выдачи гуманитарной помощи пострадавшим в городах Алеппо, Хама, Латакия, а также в населенных пунктах Джебла, Стаму и Бустан-Эль-Баша.

Происшествия,В мире,Сергей Шойгу,Минобороны России,
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