Прокурор попросил суд приговорить Фургала к 23 годам строгого режима

Представитель гособвинения в среду попросил приговорить бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к 23 годам лишения свободы за организацию заказных убийств бизнесменов. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Люберецкого городского суда Московской области, где идет обсуждение последствий вердикта присяжных по этому делу.

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"Прошу назначить Фургалу С. И. путем частичного сложения наказаний 23 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - сказал прокурор.

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В ходе прений гособвинитель потребовал освободить Фургала от наказания по эпизоду с незаконным приобретением оружия из-за истечения срока давности.

На прошлой неделе присяжные признали Фургала виновным в организации покушений на конкурентов по бизнесу Александра Смольского и Евгения Зорю, а также своего партнера Олега Булатова. Он признан виновным и в незаконном приобретении оружия - гранат и пистолета. При этом срок давности по всем преступлениям уже истек. По закону экс-главе Хабаровского края не могут назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы, однако вопрос о том, прекращать дело в принципе или нет, остается на усмотрение суда. Присяжные признали виновными и сообщников Фургала - Андрея Палея, Андрея Карепова и Марата Кадырова. Последний, согласно решению заседателей, заслуживает снисхождения. Карепову просят назначить 22 года колонии, Кадырову - 10 лет и 6 месяцев, Палею - 17 лет.

В 2000-х годах Фургал открыл в Амурской области пункт приема металла. Аналогичный бизнес там вел Смольский, принимавший сырье по более высокой цене. Из-за этого у них возник конфликт. В итоге в 2004 году на гараж Смольского, где он находился в тот момент, напали и бросили две гранаты. По счастливой случайности бизнесмен выжил.