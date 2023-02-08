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1 час назад

Прокурор запросил для Фургала 23 года колонии строгого режима

ТАССиещё 4

Представитель гособвинения в среду попросил приговорить бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к 23 годам лишения свободы за организацию заказных убийств бизнесменов. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Люберецкого городского суда Московской области, где идет обсуждение последствий вердикта присяжных по этому делу.

Прокурор попросил суд приговорить Фургала к 23 годам строгого режима
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Прошу назначить Фургалу С. И. путем частичного сложения наказаний 23 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - сказал прокурор.

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В ходе прений гособвинитель потребовал освободить Фургала от наказания по эпизоду с незаконным приобретением оружия из-за истечения срока давности.

На прошлой неделе присяжные признали Фургала виновным в организации покушений на конкурентов по бизнесу Александра Смольского и Евгения Зорю, а также своего партнера Олега Булатова. Он признан виновным и в незаконном приобретении оружия - гранат и пистолета. При этом срок давности по всем преступлениям уже истек. По закону экс-главе Хабаровского края не могут назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы, однако вопрос о том, прекращать дело в принципе или нет, остается на усмотрение суда. Присяжные признали виновными и сообщников Фургала - Андрея Палея, Андрея Карепова и Марата Кадырова. Последний, согласно решению заседателей, заслуживает снисхождения. Карепову просят назначить 22 года колонии, Кадырову - 10 лет и 6 месяцев, Палею - 17 лет.

В 2000-х годах Фургал открыл в Амурской области пункт приема металла. Аналогичный бизнес там вел Смольский, принимавший сырье по более высокой цене. Из-за этого у них возник конфликт. В итоге в 2004 году на гараж Смольского, где он находился в тот момент, напали и бросили две гранаты. По счастливой случайности бизнесмен выжил.

Как сказано в материалах дела, Фургал и Зоря вступили в конфликт по вопросу того, кто будет контролировать завод железобетонных конструкций на территории региона и получать прибыль от его деятельности. Незадолго до решения суда, который должен был принять решение по этому вопросу, Зоря был убит. По версии обвинения, Булатов был убит, так как знал об обстоятельствах убийства Зори, и у Фургала были опасения, что он сообщит о них правоохранителям. Сам экс-губернатор и его подельники вину в указанных преступлениях не признают.

Происшествия,Олег Булатов,Андрей Карепов,Сергей Фургал,
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