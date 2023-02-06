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В Казахстане произошло землетрясение

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В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 5,4 балла. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Казахстан».

Сообщается, что эпицентр землетрясения расположен на юге Казахстана, между Шымкентом и Туркестаном. Подземные толчки магнитудой 2-3 балла ощущались в Шымкенте и Таразе.

Раскрыто число российских туристов в пострадавшей от землетрясения Турции

Утром 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8 баллов. По данным на 17:00 мск, в результате серии подземных толчков 1121 человек погиб, 7634 человека пострадали. Их также ощутили в нескольких соседних странах, в том числе Сирии, Ливане и на Кипре.

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