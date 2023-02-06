У звезды сериалов Мелисы Аслы Памук под завалами в Турции оказались родные

Актриса Мелиса Аслы Памук рассказала в Twitter, что ее родные оказались под завалами после землетрясения в Турции.
Звезда сериалов «Новая жизнь» и «Черная любовь» рассказала, что в обрушившемся здании находились ее бабушка и тетя. При этом бабушка очень больна и с трудом передвигается.
«Мы не знаем, как там квартира, есть ли кто-нибудь в районе, кто может помочь?» — спрашивает подписчиков Мелиса.
В ночь на понедельник в турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой не менее 7,4. Оно сопровождалось 32 афтершоками, самый сильный из которых был магнитудой 6,6.
Подземные толчки также ощущались в нескольких провинциях Сирии, в Ливане, Ираке, на Кипре и в Грузии. Из-за стихии обрушились сотни зданий, под завалами остаются люди. Эрдоган сообщил, что в результате землетрясения погибли 1014 человек, ранены 5385. В Сирии, по данным Минздрава, число погибших выросло до 592 человек.