У звезды сериалов Мелисы Аслы Памук под завалами в Турции оказались родные

Актриса Мелиса Аслы Памук рассказала в Twitter, что ее родные оказались под завалами после землетрясения в Турции.

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Звезда сериалов «Новая жизнь» и «Черная любовь» рассказала, что в обрушившемся здании находились ее бабушка и тетя. При этом бабушка очень больна и с трудом передвигается.

«Мы не знаем, как там квартира, есть ли кто-нибудь в районе, кто может помочь?» — спрашивает подписчиков Мелиса.

В ночь на понедельник в турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой не менее 7,4. Оно сопровождалось 32 афтершоками, самый сильный из которых был магнитудой 6,6.