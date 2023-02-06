Гинеколог избежала наказания за гибель россиянки

Петродворцовый районный суд Санкт-Петербурга признал виновной гинеколога в гибели пациентки и освободил от наказания. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

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Действия врача, проводившей операцию россиянке, квалифицировали по статье 109 УК РФ («Причинении смерти по неосторожности»). Подсудимая Алла Ананько работала в Николаевской больнице, уточняет «Фонтанка». Суд назначил ей наказание в виде ограничения свободы сроком на один год с запретом заниматься врачебной деятельностью, но в связи с истечением срока давности уголовного преследования ее освободили от наказания.

Суд установил, что 24 декабря 2019 года Ананько допустила небрежность при проведении операции 64-летней пациентке. В результате у женщины развился перитонит во время новогодних праздников, который медики не смогли вовремя диагностировать, а Ананько отказалась проводить дренаж брюшной полости вопреки общепринятой практике. Пациентка скончалась 12 февраля 2020 года.