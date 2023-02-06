В результате нового землетрясения в Турции в прямом эфире ТВ обрушилось здание

В городе Диярбакыр в Турции в результате нового землетрясения в прямом эфире турецкого телеканала обрушилось здание, передает РИА Новости.

В центральной части страны было зафиксировано новое землетрясение магнитудой 7,7. Землетрясение магнитудой 7,6 произошло также в провинции Кахраманмараш. Сообщается, что подземные толчки в то же время были в Газиантепе, Диярбакыре, Шанлыурфе и Анкаре.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что землетрясение на юго-востоке страны стало самым мощным с 1939 года, его магнитуда составила 7,7. По его словам, в данный момент в спасательных операциях в пострадавших регионах принимает участие более девяти тысяч человек.