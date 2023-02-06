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19 минут назад

В результате нового землетрясения в Турции в прямом эфире ТВ обрушилось здание

Газета.Ruиещё 1

В городе Диярбакыр в Турции в результате нового землетрясения в прямом эфире турецкого телеканала обрушилось здание, передает РИА Новости.

В центральной части страны было зафиксировано новое землетрясение магнитудой 7,7. Землетрясение магнитудой 7,6 произошло также в провинции Кахраманмараш. Сообщается, что подземные толчки в то же время были в Газиантепе, Диярбакыре, Шанлыурфе и Анкаре.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что землетрясение на юго-востоке страны стало самым мощным с 1939 года, его магнитуда составила 7,7. По его словам, в данный момент в спасательных операциях в пострадавших регионах принимает участие более девяти тысяч человек.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков по ходу брифинга рассказал, какую помощь Москва окажет Анкаре. Представитель Кремля сообщил, что российское МЧС уже направило в Турцию два спецборта. По словам Пескова, у российских спасателей есть определенные технологии по определению жизнеобеспеченности строений, в частности уникальный мобильный диагностический комплекс «Струна».

Происшествия,Видео,Реджеп Эрдоган,Дмитрий Песков,
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