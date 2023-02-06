Родственники премьера Сирии стали жертвами землетрясения

В результате землетрясения погибла сестра премьер-министра Сирии Хусейна Арнуса Насуб Арнус. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сирийская газета Al-Watan.

Как уточняется, Арнус погибла при обрушении здания в городе Хама, расположенном в центре страны. Вместе с ней скончались 11 ее детей и внуков.

Напомним, в результате сильнейшего землетрясения в Турции погибло как минимум 912 человек, еще более 5,3 тыс. пострадали. В Сирии, куда также докатилась волна, число погибших составляет 326 человек, еще более 1 тыс. получили ранения.

Изначально говорилось, что землетрясение было магнитудой 7,4, однако позднее власти уточнили, что оно составила 7,7 балла. Стихийное бедствие стало одним из самых разрушительных. Россия наравне с другими странами предложили Анкаре и Дамаску помощь в ликвидации последствий.