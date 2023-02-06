Родственники премьера Сирии стали жертвами землетрясения

Родственники премьер-министра Сирии Хусейна Арнуса Насуб Арнус стали жертвами мощного землетрясения, которое произошло на территории страны 6 февраля. Об этом сообщает Russia Today Arabic со ссылкой на собственного корреспондента.

По данным издания, в результате землетрясения погибла сестра премьера Нессум Арнус, а также 11 ее детей и внуков. Они скончались под обломками обрушившегося здания в районе Арбаин города Хама. Другие подробности произошедшего не приводятся.

Ранее замминистра здравоохранения Сирии Ахмед Дамирия сообщил, что число погибших в результате землетрясения в республике выросло до 248 человек, а раненных — до 700. По его словам, спасательные работы и подсчет жертв продолжаются.