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52 минуты назад

Названа модель взорвавшегося над российским городом беспилотника

Lenta.ru

Взорвавшийся над Калугой беспилотник — это советский Ту-141 «Стриж». Такую модель назвал Telegram-канал Shot.

По информации канала, в СССР «Стриж» задумывался как ударный беспилотник, однако на Украине его переделывают в дрон-камикадзе. Предположительно, дальность полета беспилотника составляет 1000 километров.

О взрыве беспилотного летательного аппарата в российском городе стало известно 6 февраля. По словам губернатора Калужской области Владислава Шапши, гражданские и социальные объекты повреждения не получили, никто не пострадал.

Позднее Telegram-канал Mash показал кадры, на которых видно, как некий объект взрывается и загорается в районе лесного массива. В подписи к видео уточняется, что беспилотник мог лететь в сторону одного из военных объектов Калуги.

Беспилотник взорвался в воздухе недалеко от Калуги

В октябре 2022 года сообщалось, что на военном аэродроме в Калужской области взорвался БПЛА. Тогда Шапша пояснял, что дрон упал на аэродроме Шайковка.

Происшествия,Видео,Владислав Шапша,
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