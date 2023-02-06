Взорвавшийся над Калугой беспилотник — это советский Ту-141 «Стриж». Такую модель назвал Telegram-канал Shot.

По информации канала, в СССР «Стриж» задумывался как ударный беспилотник, однако на Украине его переделывают в дрон-камикадзе. Предположительно, дальность полета беспилотника составляет 1000 километров.

О взрыве беспилотного летательного аппарата в российском городе стало известно 6 февраля. По словам губернатора Калужской области Владислава Шапши, гражданские и социальные объекты повреждения не получили, никто не пострадал.

Позднее Telegram-канал Mash показал кадры, на которых видно, как некий объект взрывается и загорается в районе лесного массива. В подписи к видео уточняется, что беспилотник мог лететь в сторону одного из военных объектов Калуги.