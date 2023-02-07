Россиянин год прятал труп убитого отца в своем диване

Полицейские задержали 33-летнего жителя Чайковского, в квартире которого обнаружили тело его убитого отца. Выяснилось, что сын около года прятал труп в диване.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«По данным следствия, в феврале 2022 года мужчина во время ссоры ударил ножом отца в правый бок, от чего тот умер на месте», – рассказали в СУ СКР по Пермскому краю.

Чтобы скрыть преступление, сын засунул тело отца в мешок и обмотал его скотчем. Затем он спрятал мешок с трупом в диван. И продолжил жить в этой квартире.

Тревогу забила соседку. Ее насторожило, что она уже целый год не видела 57-летнего соседа. Об этом она сообщила участковому. Полицейский проверил, что сообщений о пропаже мужчины не поступало, из города он не уезжал. Заподозрив неладное, участковый вместе с сотрудником угрозыска в начале февраля этого года отправились в квартиру, где проживал мужчина, которого давно не видели соседи.

«Дверь им открыл его сын. В квартире стоял неприятный запах. Правоохранители обнаружили в диване труп хозяина в полиэтиленовом мешке, обмотанном скотчем и пленкой. На теле были признаки насильственной смерти», – сообщили в краевой полиции.

По словам подозреваемого, конфликт с отцом произошел во время распития алкоголя. Тогда сын схватил нож и ударил папу. Испугавшись содеянного, мужчина решил спрятать тело родителя в своей квартире.

Сейчас его отправили в СИЗО.