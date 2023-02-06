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53 минуты назад

Мужчина убил беременную подругу и попытался уйти от наказания с помощью YouTube

Lenta.ru

Житель Великобритании, убивший беременную подругу, попытался уйти от наказания с помощью поддельного стрима на YouTube. Об этом сообщает The Irish Times.

Мужчина убил беременную и попытался уйти от наказания с помощью YouTube
Фото: ТАССТАСС

32-летняя Натали Макнелли, находившаяся на 15-й неделе беременности, была зарезана ночью 18 декабря 2022 года в своем доме в городе Лерган. Полицию вызвал ее партнер, 32-летний Стивен Маккаллах. Он утверждал, что нашел ее тело утром, но не попытался помочь следствию и не смог описать, как выглядело место преступления, поэтому сразу же попал под подозрение.

Мужчину задержали, однако он сумел доказать свое алиби. По его утверждению, во время убийства он вел стрим на YouTube, в котором играл в Grand Theft Auto. Это подтверждала шестичасовая запись трансляции и показания многочисленных подписчиков, которые ее смотрели.

Маккаллаха отпустили, однако 31 января вновь арестовали. С помощью экспертов полиции удалось установить, что он играл не в прямом эфире, а лишь транслировал видео, которое было записано заранее. Чтобы скрыть это, в начале стрима мужчина пожаловался на неполадки, якобы мешающие ему общаться с чатом.

На допросах после второго ареста Маккаллах подтвердил, что в ночь убийства на его канале действительно транслировалась запись. Несмотря на это, он по-прежнему отрицает причастность к убийству.

На суде представители полиции рассказали, что Маккаллах начал тепло общаться с родными убитой и поддерживать их. Во время одного из визитов он оставил в их доме телефон с включенной записью звука. Следователи считают, что таким образом Маккаллах пытался выяснить, не подозревает ли его семья покойной.

Суд постановил продлить арест мужчины и предъявить ему обвинения в убийстве. Ходатайство защиты обвиняемого о предоставлении ему возможности выйти под залог до следующего заседания суда было отклонено. Разбирательства по делу продолжатся 24 февраля.

Ранее сообщалось, что в США женщина убила младшую сестру, которая флиртовала с ее возлюбленным в чате видеоигры. Она расправилась с родственницей, когда та спала.

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