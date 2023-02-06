МЧС РФ отправит два самолета в Турцию в связи с землетрясением

МЧС РФ отправит два своих самолета в Турцию в связи с произошедшим в республике землетрясением. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу российского ведомства.
Отмечается, что МЧС готово направить спасателей в республику для оказания помощи в устранении последствий масштабного землетрясения, произошедшего в ночь на 6 февраля в турецкой провинции Газиантеп.
Землетрясение магнитудой 7,4 также произошло в Турции в ночь на 6 февраля. Эпицентром стал район Пазарчик в Кахраманмараше. Подземные толчки ощущались также в Адане, Анкаре, Анталье, Кайсери, Мерсине, Трабзоне и Урфе. По последним данным, в Турции в результате землетрясения погибли 76 человек.
Глава Министерства внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сообщил, что в стране объявлен самый высокий уровень тревоги из-за землетрясения.