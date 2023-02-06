В Москве задержали сотрудников RT за запуск дрона

В Москве задержали сотрудников Russia Today после того, как они попытались запустить дрон возле воинской части. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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По информации Telegram-канала, квадрокоптер обнаружили возле воинской части в Басманном районе столицы. Им управлял неизвестный мужчина из окна соседнего здания. В полицию обратился один из военных. Но стражи порядка, прибыв на место, задержали не шпионов, а съемочную группу Russia Today.

«В руки правоохранителей попали шеф-редактор телеканала Анастасия Д., режиссер Юрий Б. и помогавший им Алексей П. Удивившись такому повороту, журналисты поспешили объяснить, что и не думали подсматривать за воинской частью, а просто снимали документальный фильм про историческое здание неподалеку», — говорится в сообщении Telegram-канала.

Журналистов отпустили, но материал передали в Росавиацию и Роскомнадзор. Вероятно им может грозить штраф.