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49 минут назад

Baza: в Москве задержали сотрудников RT после попытки запустить дрон у воинской части

Газета.Ru

В Москве задержали сотрудников Russia Today после того, как они попытались запустить дрон возле воинской части. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В Москве задержали сотрудников RT за запуск дрона
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По информации Telegram-канала, квадрокоптер обнаружили возле воинской части в Басманном районе столицы. Им управлял неизвестный мужчина из окна соседнего здания. В полицию обратился один из военных. Но стражи порядка, прибыв на место, задержали не шпионов, а съемочную группу Russia Today.

«В руки правоохранителей попали шеф-редактор телеканала Анастасия Д., режиссер Юрий Б. и помогавший им Алексей П. Удивившись такому повороту, журналисты поспешили объяснить, что и не думали подсматривать за воинской частью, а просто снимали документальный фильм про историческое здание неподалеку», — говорится в сообщении Telegram-канала.

Журналистов отпустили, но материал передали в Росавиацию и Роскомнадзор. Вероятно им может грозить штраф.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщал, что жители окраин Калуги в ночь на 6 февраля слышали хлопок. Над городом взорвался беспилотник.

Происшествия,Владислав Шапша,Роскомнадзор,Росавиация,
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