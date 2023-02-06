Азербайджан решил помочь Турции спасателями

Азербайджан отправит в Турцию группу из 370 спасателей. Об этом сообщили в пресс-службе азербайджанского МЧС.

В ведомстве уточнили, что направят своих сотрудников в Турцию для помощи в поисково-спасательных работах и ликвидации последствий землетрясения.