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56 минут назад

ЕС заявил о готовности помочь Турции и Сирии после землетрясения

Lenta.ru

Европейский союз (ЕС) готов помочь Турции и Сирии после мощного землетрясения, которое произошло на территории этих государств. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в Twitter.

ЕС заявил о готовности помочь Турции и Сирии после землетрясения
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Разрушительное землетрясение сотрясло Турцию и Сирию сегодня утром, унеся жизни сотен людей и нанеся ранения многим. Наши мысли с народом Турции и Сирии», — высказался глава евродипломатии.

О готовности помочь Турции и Сирии также заявил глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем.

«Поскольку Швеция председательствует в Совете ЕС, мы собираемся обратиться к [главе МИД Турции] Мевлюту Чавушоглу и к Сирии для координации усилий ЕС по оказанию помощи этим странам в этой катастрофе», — уточнил он.

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