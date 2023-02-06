ЕС заявил о готовности помочь Турции и Сирии после землетрясения

«Поскольку Швеция председательствует в Совете ЕС, мы собираемся обратиться к [главе МИД Турции] Мевлюту Чавушоглу и к Сирии для координации усилий ЕС по оказанию помощи этим странам в этой катастрофе», — уточнил он.