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1 час назад

Объект наследия ЮНЕСКО пострадал при землетрясении в Сирии

Никита Бородкин

Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО цитадель Алеппо в Сирии получила повреждения в результате землетрясения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на гендиректора департамента музеев и достопримечательностей Сирии Хаммама Саада.

По его словам, департамент получил сообщения о трещине в цитадели. Сейчас туда направлена группа специалистов для осмотра повреждения и оценки ущерба.

Напомним, что землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04:17 в турецкой провинции Кахраманмараш. Толчки ощущались в соседних регионах, Сирии и Ливане. По последним данным, в Турции погибли 284 человека, более 2,3 тысяч пострадали. В Сирии жертвами стали 237, еще 639 получили травмы.

Историческая крепость разрушилась в Турции

В результате землетрясения в Турции был разрушен исторический замок, построенный на холме в центре Газиантепа. В римский период он использовался как крепость для наблюдения за округой.

Происшествия,Видео,ЮНЕСКО,
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