Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО цитадель Алеппо в Сирии получила повреждения в результате землетрясения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на гендиректора департамента музеев и достопримечательностей Сирии Хаммама Саада.

По его словам, департамент получил сообщения о трещине в цитадели. Сейчас туда направлена группа специалистов для осмотра повреждения и оценки ущерба.

Напомним, что землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04:17 в турецкой провинции Кахраманмараш. Толчки ощущались в соседних регионах, Сирии и Ливане. По последним данным, в Турции погибли 284 человека, более 2,3 тысяч пострадали. В Сирии жертвами стали 237, еще 639 получили травмы.