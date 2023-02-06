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7 минут назад

Гражданина Белоруссии задержали за попытку принять участие в боевых действиях на Украине

ТАСС

Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали жителя Гродненской области за попытку примкнуть к экстремистскому формированию для участия в боевых действиях на Украине. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба белорусского МВД в своем Telegram-канале.

Гражданина Белоруссии задержали за попытку принять участие в СВО на Украине
Фото: ТАССТАСС

"Оперативники уголовного розыска задержали 28-летнего жителя Мостовского района, который пытался вступить в так называемый полк Калиновского. В январе он написал в чат-бот формирования, что хочет принять участие в боевых действиях. В ответ получил четкие инструкции, однако довести преступный умысел до конца не смог, так как был задержан", - отметили в милицейском ведомстве.

По информации пресс-службы, следователи возбудили уголовное дело за вхождение в состав экстремистского формирования "в целях совершения преступления экстремистской направленности". Фигуранту грозит до шести лет лишения свободы, уточнили в МВД.

Там заявили, что сотрудники милиции ведут "целенаправленную работу по выявлению причастных к экстремистской деятельности, любые попытки вступить в подобные формирования будут иметь правовые последствия".

В октябре минувшего года Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело в отношении "создателей и участников экстремистского батальона белорусских наемников на Украине". Следствие установило, что группа граждан Белоруссии, находясь на территории Литвы, Украины и Польши, "вдохновившись идеями национализма и следуя шаблонам шовинистской идеологии вооруженных группировок соседней страны, скооперировалась и создала экстремистское формирование "Полк имени Кастуся Калиновского" с отдельными структурными подразделениями.

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