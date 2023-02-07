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37 минут назад

Полиция связала 31-летнюю женщину с убийством 36-летней давности

Lenta.ruиещё 2

Жительница американского штата Калифорния сдала тест ДНК на сайте, посвященном поиску родственников, и оказалась в центре расследования убийства. Об этом сообщает New York Post.

Полиция связала 31-летнюю женщину с убийством 36-летней давности
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

31-летней Джеки Вадурро позвонили из отдела по расследованию убийств и заявили, что результаты ее теста ДНК связаны с убийством 36-летней давности. Женщина подумала, что они шутят, но полицейские были серьезны.

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«Я была в шоке. Я знала, что не сделала ничего плохого, но когда полиция звонит тебе с вопросом про убийство, начинаешь думать: "О боже, в чем я замешана?"» — призналась американка.

Оказалось, что речь шла о расследовании нераскрытого дела. ДНК Вадурро совпало с найденным на месте произошедшего в 1986 году убийства неизвестной женщины, которую застрелили и бросили на обочине проселочной дороги вблизи города Сан-Диего.

«Никто не заявил о ее исчезновении. Ее личность до сих пор не была установлена», — отметила Вадурро.

Теперь полицейские предполагают, что она может быть родственницей убитой.

Американка выразила готовность в полной мере сотрудничать со следствием. «В течение получаса полицейские перезвонили мне и сказали: "Джеки, спасибо вам большое. Это крупнейший прорыв, который мы совершили в расследовании этого дела за целый год"», — рассказала женщина. Полиция предполагает, что Вадурро приходится жертве троюродной или четвероюродной сестрой.

«Я и мои родственники до сих пор не знаем, кто она и откуда. Они считают, что она была незаконнорожденным ребенком, поэтому никто не заявил о ее исчезновении», — пояснила женщина.

Следователи установили, что убитая была родственницей Вадурро по материнской линии. Они предполагают, что женщина была дочерью любовницы прадедушки матери Вадурро.

Полицейские связали ее и убитую с еще одним дальним родственником, живущим в Нью-Йорке. Родственники решили установить для жертвы надгробный камень и организовать ей достойные похороны, как только ее личность будет установлена.

Хотя полиции пока неизвестно имя погибшей и ее точный возраст, они установили, каким образом она погибла.

«Ее убили одним выстрелом в грудь. Они не думают, что она была проституткой, потому что она была хорошо одета. На ней были хорошая юбка и сандалии», — пояснила женщина.

Вадурро подчеркнула, что жертва убийства была красивой девушкой. «Возможно, она переехала из Мексики в США и потеряла контакт с семьей. Это очень грустно», — сказала американка.

«У нас с этой женщиной похожие ДНК, она часть меня. Я рада, что смогла пролить свет на ее историю. Надеюсь, это поможет поймать ужасного человека, который застрелил ее», — подчеркнула она.

Желающие сдать тест ДНК предоставляют образец слюны, который отправляют по почте в лабораторию для проведения анализа. Спустя три или четыре недели становятся доступны результаты. Как правило, это информация о происхождении семьи, дальних родственниках, рисках для здоровья и так далее. Иногда полицейские получают эти данные для проведения расследований.

Ранее сообщалось, что в США мужчина признался в изнасиловании и убийстве 22-летней женщины, совершенных 36 лет назад. Расследование сдвинулось с мертвой точки в 2020 году, когда детектив решил заказать повторную ДНК-экспертизу предметов, найденных на месте преступления.

Происшествия,Убийство ,
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