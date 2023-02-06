Cамое сильное землетрясение за 20 лет. Последствия

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш. Катаклизм сопровождался 32 афтершоками, самый сильный был магнитудой 6,6. Помимо Турции подземные толчки затронули несколько стран. Об этом сообщает РИА Новости.

1/12 Последствия землетрясения на юге Турции Фото: globallookpress.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/12 Люди у разрушенного здания пытаются помочь пострадавшим после сильного землетрясения. Турция, город Диярбакыр Фото: ТАСС 3/12 Здание, поврежденное в результате землетрясения Фото: ТАСС 4/12 Последствия землетрясения в Турции, город Малатья Фото: ТАСС Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/12 Местные жители разбирают завалы, город Малатья Фото: ТАСС 6/12 Последствия землетрясения в Турции, город Малатья Фото: ТАСС 7/12 Люди у разрушенного здания пытаются помочь пострадавшим после сильного землетрясения. Турция, город Диярбакыр Фото: ТАСС Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/12 Последствия землетрясения в Турции, город Малатья Фото: ТАСС 9/12 Последствия сильного землетрясения в Турции Фото: ТАСС 10/12 Последствия сильного землетрясения в Турции Фото: ТАСС Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 11/12 Местные жители разбирают завалы, город Малатья Фото: ТАСС 12/12 Последствия сильного землетрясения в Турции Фото: ТАСС

По предварительным данным в результате землетрясения Турции погибли 284 человек, в Сирии число жертв превысило 237 человек. В городах обрушились сотни зданий, под завалами остаются люди.

В Турции уже назвали землетрясение Кахраманмараше самым сильным за последние 20 лет. В 1999 году недалеко от Cтамбула произошло Измитское землетрясение магнитудой 7,7. Тогда в результате катаклизма погибли почти 17,5 тысячи человек.