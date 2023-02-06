Cамое сильное землетрясение за 20 лет. Последствия

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш. Катаклизм сопровождался 32 афтершоками, самый сильный был магнитудой 6,6. Помимо Турции подземные толчки затронули несколько стран. Об этом сообщает РИА Новости.
По предварительным данным в результате землетрясения Турции погибли 284 человек, в Сирии число жертв превысило 237 человек. В городах обрушились сотни зданий, под завалами остаются люди.
В Турции уже назвали землетрясение Кахраманмараше самым сильным за последние 20 лет. В 1999 году недалеко от Cтамбула произошло Измитское землетрясение магнитудой 7,7. Тогда в результате катаклизма погибли почти 17,5 тысячи человек.
Что сейчас происходит в Турции – в галерее «Рамблера».