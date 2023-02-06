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43 минуты назад

Землетрясение разрушило историческую крепость Газиантеп в Турции

Мария Иванова

В результате землетрясения в Турции был разрушен исторический замок, построенный на холме в центре Газиантепа. Об этом сообщает En Son Haber.

В римский период замок использовался как крепость для наблюдения за округой. Он реставрировался множество раз и свой нынешний вид принял в начале 2000-х годов.

В ночь на 6 февраля землетрясение магнитудой 7,4 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш на юге страны. Оно продолжалось более 30 секунд, ощущалось в соседних провинциях и в Сирии (чуть меньше - на Кипре, в Ливане и Ираке).

По последним данным, в результате землетрясения в Турции пострадали около 450 и погибли 76 человек, в Сирии погибли 237 и 639 пострадали.

Позже в Турции произошло 32 повторных толчка, магнитуда некоторых из них была выше шести.

Многие здания в Турции и Сирии были разрушены. В районах, где они находятся, начались поисково-спасательные работы.

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