В результате землетрясения в Турции был разрушен исторический замок, построенный на холме в центре Газиантепа. Об этом сообщает En Son Haber.

В римский период замок использовался как крепость для наблюдения за округой. Он реставрировался множество раз и свой нынешний вид принял в начале 2000-х годов.

В ночь на 6 февраля землетрясение магнитудой 7,4 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш на юге страны. Оно продолжалось более 30 секунд, ощущалось в соседних провинциях и в Сирии (чуть меньше - на Кипре, в Ливане и Ираке).

По последним данным, в результате землетрясения в Турции пострадали около 450 и погибли 76 человек, в Сирии погибли 237 и 639 пострадали.

Позже в Турции произошло 32 повторных толчка, магнитуда некоторых из них была выше шести.