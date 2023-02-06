Беспилотник взорвался в воздухе над лесом неподалеку от Калуги. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора Калужской области Владислава Шапшу.

По его словам, взрыв прогремел примерно в 5:00 мск. Беспилотный летательный аппарат в момент взрыва находился на высоте около 50 метров. Какого-либо ущерба гражданским и социальным объектам нет, никто не пострадал.

Сейчас на месте работают сотрудники силовых структур, подробности происшествия уточняются.

Напомним, что после начала специальной военной операции приграничные регионы России стали регулярно подвергаться обстрелам со стороны украинских военных. В частности, 5 января поселок Первомайский и хутор Мухин, расположенные на границе с Украиной в Белгородской области, были атакованы Вооруженными силами Украины.