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10 минут назад

Число жертв землетрясения в Турции достигло 76 человек

Мария Иванова

В результате мощного землетрясения в Турции погибли 76 человек, пострадали 440. Об этом сообщает TRT со ссылкой на Управление по чрезвычайным ситуациям.

В Турции назвали общее число погибших из-за землетрясения
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш, продолжалось более 30 секунд и ощущалось в соседних провинциях. Многие здания получили разрушения. В районах, где находятся эти дома, начались поисково-спасательные работы.

Погибшие есть в Кахраманмараше, Газиантепе, Шанлыурфе, Диярбакыре, Адане, Адыямане и Малатье, Кахраманмараше, Газиантепе, Шанлыурфе, Диярбакыре.

Людей, которые не могут вернуться в свои дома в зоне землетрясения, разместят в мечетях.

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