В Турции назвали общее число погибших из-за землетрясения

В результате мощного землетрясения в Турции погибли 76 человек, пострадали 440. Об этом сообщает TRT со ссылкой на Управление по чрезвычайным ситуациям.

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш, продолжалось более 30 секунд и ощущалось в соседних провинциях. Многие здания получили разрушения. В районах, где находятся эти дома, начались поисково-спасательные работы.

Погибшие есть в Кахраманмараше, Газиантепе, Шанлыурфе, Диярбакыре, Адане, Адыямане и Малатье, Кахраманмараше, Газиантепе, Шанлыурфе, Диярбакыре.