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21 минуту назад

В Турции назвали общее число погибших из-за землетрясения

Lenta.ru

Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD) сообщило, что общее количество погибших в результате землетрясения в семи провинциях страны составило 76 человек.

В Турции назвали общее число погибших из-за землетрясения
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«По состоянию на 06.30 (совпадает с московским временем) 76 человек погибли и 440 человек получили ранения в семи провинциях», — назвали подробности специалисты.

Мощный толчок магнитудой 7,4, эпицентром которого стал район Пазарчик в Кахраманмараше, произошел утром в понедельник, 6 февраля.

Практически сразу власти заявили о многочисленных разрушенных зданиях. Глава МВД страны Сулейман Сойлу объявил самый высокий уровень тревоги в нескольких регионах страны из-за землетрясения.

Происшествия,Сулейман Сойлу,
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