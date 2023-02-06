В Турции назвали общее число погибших из-за землетрясения

Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD) сообщило, что общее количество погибших в результате землетрясения в семи провинциях страны составило 76 человек.
«По состоянию на 06.30 (совпадает с московским временем) 76 человек погибли и 440 человек получили ранения в семи провинциях», — назвали подробности специалисты.
Мощный толчок магнитудой 7,4, эпицентром которого стал район Пазарчик в Кахраманмараше, произошел утром в понедельник, 6 февраля.
Практически сразу власти заявили о многочисленных разрушенных зданиях. Глава МВД страны Сулейман Сойлу объявил самый высокий уровень тревоги в нескольких регионах страны из-за землетрясения.