Российскому школьнику раздробило пальцы на уроке труда

В Ленинградской области школьницу раздробило пальцы во время урока труда. Об этом сообщил источник 47.ru.

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По его данным, это произошло в волховской гимназии. 14-летний школьник пострадал во время работы с циркулярной пилой.

Медики доставили подростка в местную больницу. У него диагностировали открытые переломы пальцев и разрыв сухожилий. Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.