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57 минут назад

В Турции объявлен самый высокий уровень тревоги

Газета.Ruиещё 9

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу сообщил, что в стране объявлен самый высокий уровень тревоги из-за сильных землетрясений сразу в нескольких регионах страны. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04:17 (совпадает с мск) в турецком Кахраманмараше, эпицентр находился в районе Пазарчик.

В Турции объявлен самый высокий уровень тревоги
Фото: ТАССТАСС

Он залегал на глубине 7 км Землетрясение ощущалось во многих городах Турции: Малатье и Газиантепе. В регионе продолжаются афтершоки.

"Нам сообщили, что последний афтершок составил 6,4 балла.", - указал Сойлу в беседе с газетой Hürriyet.

Ранее сообщалось, что разрушения зафиксированы в нескольких провинциях Турции. Государственное Управление по чрезвычайным ситуациям уточнило, что землетрясение магнитудой 7,4 произошло в районе Пазарджик в провинции Кахраманмараш в 4:17 по местному времени (совпадает с мск). Подземные толчки ощущали также жители в Адане, Анкаре, Анталье, Кайсери, Мерсине, Трабзоне и Урфе.

Происшествия,Сулейман Сойлу,
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