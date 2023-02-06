В заливе близ Рио-де-Жанейро при опрокидывании судна пропали восемь человек

Восемь человек числятся пропавшими без вести после того, как небольшое рыболовецкое судно перевернулось в воскресенье в заливе Гуанабара в Рио-де-Жанейро . Об этом сообщил портал G1 .

По свидетельствам очевидцев, судно опрокинулось из-за сильного порыва ветра. Прибывшие на подмогу экипажи находившихся поблизости плавсредств смогли выловить из воды шесть человек, в том числе двоих несовершеннолетних, после чего они были доставлены на сушу. Для поисков остальных восьми человек к месту ЧП прибыли спасатели и водолазы.