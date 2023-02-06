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1 час назад

В заливе близ Рио-де-Жанейро при опрокидывании судна пропали восемь человек

ТАСС

Восемь человек числятся пропавшими без вести после того, как небольшое рыболовецкое судно перевернулось в воскресенье в заливе Гуанабара в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщил портал G1.

В заливе близ Рио-де-Жанейро при опрокидывании судна пропали восемь человек
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его данным, в числе пропавших - 3-летний ребенок и 14-летний подросток.

По свидетельствам очевидцев, судно опрокинулось из-за сильного порыва ветра. Прибывшие на подмогу экипажи находившихся поблизости плавсредств смогли выловить из воды шесть человек, в том числе двоих несовершеннолетних, после чего они были доставлены на сушу. Для поисков остальных восьми человек к месту ЧП прибыли спасатели и водолазы.

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