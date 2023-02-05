В детском отделении татарстанской больницы произошел взрыв

В республиканской клинической инфекционной больнице Татарстана произошел взрыв. Как сообщает Telegram-канал Mash Iptash, в детском приёмном отделении РКИБ лопнул кислородный баллон.

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Он разгерметизировался, не выдержав опрессовки. Обошлось без огня и, предварительно, — без пострадавших.

Сейчас сотрудники эвакуируют пациентов и персонал. Пожарные уже прибыли к месту ЧП.

13 января взрыв газа произошел в квартире жилого дома во Владикавказе. По данным МЧС, в результате взрыва в пятиэтажном доме никто не пострадал. Как указали в ведомстве, ударной волной в квартире выбило входную дверь и окно. По словам соседей, в квартире никто не проживал.

До этого сообщалось о похожем случае в Ржеве Тверской области. Там в одной из квартир многоэтажного дома произошел пожар, который привел к взрыву газа, погиб 67-летний житель дома.