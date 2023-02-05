Покупатель устроил драку в московском супермаркете из-за закрытой кассы

Мужчина устроил драку в одном из супермаркетов на территории московского района Марьино из-за того, что сотрудники торговой точки не стали открывать вторую кассу, передает Telegram-канал «Осторожно, новости!». Терпение клиента дало сбой, когда он, закупившись продуктами, стоял в очереди. Инцидент произошел в магазине на Белореченской улице.

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Покупатель, постояв в очереди, отправился на поиски сотрудников магазина, которые могли бы открыть вторую кассу. Ему на глаза попалась женщина, которую он из-за азиатской внешности идентифицировал как работницу супермаркета. Мужчина начал кричать и кидаться в нее продуктами.

В итоге другие посетители магазина позвонили в полицию, в настоящее время силовики разыскивают марьинского хулигана.