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45 минут назад

Покупатель устроил драку в московском супермаркете из-за закрытой кассы

News.ru

Мужчина устроил драку в одном из супермаркетов на территории московского района Марьино из-за того, что сотрудники торговой точки не стали открывать вторую кассу, передает Telegram-канал «Осторожно, новости!». Терпение клиента дало сбой, когда он, закупившись продуктами, стоял в очереди. Инцидент произошел в магазине на Белореченской улице.

Покупатель устроил драку в московском супермаркете из-за закрытой кассы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Покупатель, постояв в очереди, отправился на поиски сотрудников магазина, которые могли бы открыть вторую кассу. Ему на глаза попалась женщина, которую он из-за азиатской внешности идентифицировал как работницу супермаркета. Мужчина начал кричать и кидаться в нее продуктами.

В итоге другие посетители магазина позвонили в полицию, в настоящее время силовики разыскивают марьинского хулигана.

Ранее сообщалось, что в Москве, в ресторане «Турандот», где отмечались сразу две свадьбы, произошла массовая драка. Один из посетителей, будучи сильно пьяным, подсел к невесте из незнакомой компании, что разозлило ее супруга, который пустил в ход кулаки. Затем в драку вступили и другие гости заведения.

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