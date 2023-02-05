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1 час назад

В московском ресторане гость перепутал невест и спровоцировал массовую драку

Майк Габриелян

В московском ресторане «Турандот» пьяный мужчина перепутал знакомую невесту с незнакомой и вызвал массовую драку. Об инциденте сообщает Mash.

В московском ресторане гость перепутал невест и спровоцировал массовую драку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ресторане праздновали сразу две свадьбы. Причиной драки стал один из выпивших гостей, который «дерзко подсел» к чужой невесте, перепутав ее с той, на чью свадьбу его пригласили. Жених и его друзья не стерпели такой наглости, немедленно завязалось побоище. В него вступили и другие гости.

В Москве в вагоне метро произошла массовая драка

Позже ситуация разрешилась благополучно. Пристававший к невесте получил легкие травмы, но смог объяснить ошибку. В итоге он выпил за всех четверых молодых и уехал домой. Зачинщик конфликта по ошибке не намерен писать заявление в полицию.

Ранее на борту самолета из-за места у окна подрались сразу 15 женщин.

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