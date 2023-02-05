В московском ресторане гость перепутал невест и спровоцировал массовую драку

В ресторане праздновали сразу две свадьбы. Причиной драки стал один из выпивших гостей, который «дерзко подсел» к чужой невесте, перепутав ее с той, на чью свадьбу его пригласили. Жених и его друзья не стерпели такой наглости, немедленно завязалось побоище. В него вступили и другие гости.