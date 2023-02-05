В московском ресторане гость перепутал невест и спровоцировал массовую драку

В московском ресторане «Турандот» пьяный мужчина перепутал знакомую невесту с незнакомой и вызвал массовую драку. Об инциденте сообщает Mash.
В ресторане праздновали сразу две свадьбы. Причиной драки стал один из выпивших гостей, который «дерзко подсел» к чужой невесте, перепутав ее с той, на чью свадьбу его пригласили. Жених и его друзья не стерпели такой наглости, немедленно завязалось побоище. В него вступили и другие гости.
Позже ситуация разрешилась благополучно. Пристававший к невесте получил легкие травмы, но смог объяснить ошибку. В итоге он выпил за всех четверых молодых и уехал домой. Зачинщик конфликта по ошибке не намерен писать заявление в полицию.
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