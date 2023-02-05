В Москве в вагоне метро произошла массовая драка

В столице в вагоне метро произошла потасовка между четырьмя молодыми мужчинами. В результате массовой драки пострадали двое ее участников. Об этом пишут «Известия».

Фото: ТАСС ТАСС

Отмечается, что инцидент произошел в воскресенье, пятого февраля, в вагоне поезда, следовавшего от станции «Университет» в сторону «Спортивной».

По данным газеты, инициаторами драки стали двое пьяных мужчин. Один из них оскорбил студента, за него вступился другой учащийся. Словесная перепалка перешла в потасовку.

В результате драки, студенты получили травмы. Один из них был госпитализирован, второй отказался отправиться в клинику.