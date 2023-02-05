В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 70.38EUR 76.73
Войти в почту
31 минуту назад

В Москве в вагоне метро произошла массовая драка

Илья Родин

В столице в вагоне метро произошла потасовка между четырьмя молодыми мужчинами. В результате массовой драки пострадали двое ее участников. Об этом пишут «Известия».

В Москве в вагоне метро произошла массовая драка
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что инцидент произошел в воскресенье, пятого февраля, в вагоне поезда, следовавшего от станции «Университет» в сторону «Спортивной».

По данным газеты, инициаторами драки стали двое пьяных мужчин. Один из них оскорбил студента, за него вступился другой учащийся. Словесная перепалка перешла в потасовку.

Пьяные студенты устроили стрельбу из автомата в Москве

В результате драки, студенты получили травмы. Один из них был госпитализирован, второй отказался отправиться в клинику.

Уточняется, что завязавшие драку молодые люди ранее были судимы.

Происшествия,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители