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51 минуту назад

Названа возможная причина смерти рэпера Yung Trappa

Илья Родин

Смерть рэпера Yung Trappa (Владислава Ширяева), по предварительным данным, наступила от «острого отравления неустановленным веществом». Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».

Названа возможная причина смерти рэпера Yung Trappa
Фото: соцсетисоцсети

Отмечается, что тело музыканта было обнаружено накануне в его квартире на Дровяной улице в Санкт-Петербурге. Специалисты не нашли на его трупе каких-либо следов насилия.

После выхода из тюрьмы в декабре 2022 года Ширяев строил большие планы. Он намеревался выпустить новый альбом, готовился к большому сольному концерту в Москве, сообщает «СтарХит».

Напомним, что рэпер дважды побывал в исправительных учреждениях. В 2016 году он получил срок за распространение наркотиков. В 2021 году его обвинили в насильственных действиях сексуального характера. Он провел в тюрьме 14 месяцев и перед Новым годом вышел на свободу.

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