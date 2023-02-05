Названа возможная причина смерти рэпера Yung Trappa

Смерть рэпера Yung Trappa (Владислава Ширяева), по предварительным данным, наступила от «острого отравления неустановленным веществом». Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».

Фото: соцсети соцсети

Отмечается, что тело музыканта было обнаружено накануне в его квартире на Дровяной улице в Санкт-Петербурге. Специалисты не нашли на его трупе каких-либо следов насилия.

После выхода из тюрьмы в декабре 2022 года Ширяев строил большие планы. Он намеревался выпустить новый альбом, готовился к большому сольному концерту в Москве, сообщает «СтарХит».