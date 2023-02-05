Пьяные студенты устроили стрельбу из автомата в Москве

Сотрудники полиции задержали четырех пьяных студентов, которые устроили стрельбу из охолощенного автомата Калашникова на Мичуринском проспекте на западе Москвы. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в правоохранительных органах.
"Инцидент произошел накануне вечером на Мичуринском проспекте. Студенты одного из столичных вузов предположительно в состоянии алкогольного опьянения устроили стрельбу из охолощенного автомата Калашкникова. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали нарушителей", - сказал собеседник агентства.
В пресс-службе столичного ГУ МВД России подтвердили ТАСС информацию о том, что за нарушение общественного порядка на Мичуринском проспекте в полицию доставлены четверо молодых людей.
"Пострадавших в результате инцидента нет. По данному факту проводится проверка", - добавили в главке.