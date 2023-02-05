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12 минут назад

В Москве задержали четырех пьяных студентов за стрельбу из охолощенного автомата

ТАСС

Сотрудники полиции задержали четырех пьяных студентов, которые устроили стрельбу из охолощенного автомата Калашникова на Мичуринском проспекте на западе Москвы. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в правоохранительных органах.

Пьяные студенты устроили стрельбу из автомата в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Инцидент произошел накануне вечером на Мичуринском проспекте. Студенты одного из столичных вузов предположительно в состоянии алкогольного опьянения устроили стрельбу из охолощенного автомата Калашкникова. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали нарушителей", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России подтвердили ТАСС информацию о том, что за нарушение общественного порядка на Мичуринском проспекте в полицию доставлены четверо молодых людей.

"Пострадавших в результате инцидента нет. По данному факту проводится проверка", - добавили в главке.

Происшествия,МВД России,
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