В Подмосковье до смерти избили мужчину, сделавшего компании замечание

В Подольске двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения до смерти избили мужчину, который сделал им замечание, сообщается в Telegram-канале 112.

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По предварительным данным, 60-летний Сергей Кирюханцев проходил мимо нескольких человек, которые распивали алкогольные напитки в общественном месте. Мужчина сделал им замечание, в результате чего возник конфликт. 34-летний Александр Большаков и 41-летний Сергей Худик набросились на потерпевшего и сильно избили его.

На место происшествия приехала бригада скорой помощи. Медикам не удалось спасти мужчину, он скончался от полученных травм.

Сотрудники правоохранительных органов задержали двоих подозреваемых. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.