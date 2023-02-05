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1 час назад

В Подмосковье до смерти избили мужчину, сделавшего выпивающей компании замечание

Газета.Ru

В Подольске двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения до смерти избили мужчину, который сделал им замечание, сообщается в Telegram-канале 112.

В Подмосковье до смерти избили мужчину, сделавшего компании замечание
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По предварительным данным, 60-летний Сергей Кирюханцев проходил мимо нескольких человек, которые распивали алкогольные напитки в общественном месте. Мужчина сделал им замечание, в результате чего возник конфликт. 34-летний Александр Большаков и 41-летний Сергей Худик набросились на потерпевшего и сильно избили его.

На место происшествия приехала бригада скорой помощи. Медикам не удалось спасти мужчину, он скончался от полученных травм.

Сотрудники правоохранительных органов задержали двоих подозреваемых. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

Уточняется, что 34-летний Александр Большаков был ранее судим за кражу и грабеж.

Происшествия,Александр Большаков,
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