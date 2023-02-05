В украинском порту затонула баржа с пшеницей

В украинском порту Рени (Одесская область) затонула румынская баржа с пшеницей. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

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Отмечается, что на борту судна было 860 тонн пшеницы.

Владелец румынской компании, которой принадлежит баржа, рассказал, что во время погрузки в машинное отделение стала поступать вода.

Экипаж судна предпринимал попытки спасти корабль, но они оказались безуспешными. Румынским морякам удалось спастись.