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10 минут назад

В украинском порту затонула баржа с пшеницей

Илья Родин

В украинском порту Рени (Одесская область) затонула румынская баржа с пшеницей. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

В украинском порту затонула баржа с пшеницей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что на борту судна было 860 тонн пшеницы.

Владелец румынской компании, которой принадлежит баржа, рассказал, что во время погрузки в машинное отделение стала поступать вода.

Экипаж судна предпринимал попытки спасти корабль, но они оказались безуспешными. Румынским морякам удалось спастись.

Порт Рени находится на левом берегу Дуная. Во времена СССР был уникальным транспортным и торговым узлом. К нему сходились речные, железнодорожные и автомобильные маршруты.

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