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1 час назад

В Москве в результате пожара в квартире погибли два человека

ТАССиещё 2

Два человека погибли в результате пожара в квартире на востоке Москвы, сообщает прокуратура столицы в своем Telegram-канале.

В Москве в результате пожара в квартире погибли два человека
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Ночью на улице Вешняковской в двухкомнатной квартире на 11-м этаже произошел пожар, в результате которого погибли два человека", - сообщает надзорное ведомство.

Перовская прокуратура проводит проверку по данному факту.

Как сообщили ТАСС в экстренных службах, в квартире дома №9 корпус 2 горел диван на площади 2 кв. м. Двое пострадавших были госпитализированы, но спасти их не удалось.

Происшествия,Пожар в Москве,
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