В Москве в результате пожара в квартире погибли два человека

Два человека погибли в результате пожара в квартире на востоке Москвы , сообщает прокуратура столицы в своем Telegram -канале.

"Ночью на улице Вешняковской в двухкомнатной квартире на 11-м этаже произошел пожар, в результате которого погибли два человека", - сообщает надзорное ведомство.

Как сообщили ТАСС в экстренных службах, в квартире дома №9 корпус 2 горел диван на площади 2 кв. м. Двое пострадавших были госпитализированы, но спасти их не удалось.